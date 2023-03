Pronto soccorso, 40 euro lordi in più al mese

La Regione ha autorizzato l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, così come tutte le altre quattro Ast, ad erogare l’indennità per il personale assegnato ai servizi di Pronto soccorso, così come previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro. Gli operatori dei Pronto soccorso, dunque, da questo mese di marzo si ritroveranno in busta paga, in più, l’importo mensile lordo di 40 euro di indennità e gli arretrati a decorrere dal primo gennaio 2022. Ad esprimere soddisfazione è Roberto Tassi del Nursing Up che, in sede di confronto regionale con l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, aveva sollecitato il pagamento insieme al Nursind e alla Fials. "Previo fondo regionale, questa indennità può essere ampliata a una platea più numerosa. Inoltre, la sua elargizione, che doveva partire dal primo gennaio, in altre regioni avviene già e va da 80 a 110 euro lorde. Finalmente una prima risposta, di 40 euro lorde e degli arretrati a partire dal primo gennaio 2022. Naturalmente questa indennità può essere ampliata, se ci sono i fondi regionali, a una platea maggiore di operatori dell’emergenza-urgenza come ad esempio a quelli del 118, e in più può essere incrementata come è successo in altre regioni. Questo dovrà essere oggetto di confronto in futuro. Auspichiamo, dunque, in un riconoscimento dignitoso nei confronti degli operatori che prestano servizio in Pronto soccorso, e che dunque stanno in prima linea". Dalle indennità di Pronto soccorso alle stabilizzazioni del personale, Nursing Up insieme a Nursind e Usb segnalano difformità nella determina dell’Ast Ascoli avente ad oggetto l’indizione di un avviso di manifestazione d’interesse alla procedura di stabilizzazione. La difformità riguarda il fatto che al posto di Ast Ascoli, nell’atto si faccia riferito erroneamente alla Ast di Macerata.

Lorenza Cappelli