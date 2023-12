Pronto soccorso e 118, brindisi natalizio per il personale dei due ospedali piceni

Festa natalizia per gli operatori del 118 di Ascoli e San Benedetto e il personale dei Pronto soccorso. Un centinaio le persone intervenute all’incontro tra autisti, operatori radio, infermieri, medici e oss, compresi i rispettivi coordinatori di San Benedetto ed Ascoli. "L’evento ha l’unico scopo di aggregare tutti i colleghi e trascorrere una serata insieme all’insegna del divertimento – dicono gli organizzatori – ed è anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e Buon Anno". Al termine è stata estratta la lotteria con premi offerti da aziende locali e poi tanta musica, lasciando da parte almeno per una sera le sirene delle ambulanze e le corsie dei Pronto soccorso.