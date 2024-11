Pronto soccorso e Murg. Arrivano nuovi medici

Roberto Alessandroni e Osvaldo Fratini sono i nuovi dirigenti medici, assunti dell’Uoc dell’ospedale Madonna del Soccorso. Per entrambi contratto a tempo indeterminato. Contestualmente anche all’unità operativa complessa di Pronto soccorso e Murg dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli arriveranno rinforzi: l’Ast procederà all’assunzione a tempo determinato di uno specializzando mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dei medici in formazione specialistica: il rapporto di lavoro con l’Azienda si trasformerà a tempo indeterminato dal conseguimento del titolo di specializzazione. Alessandroni e Fratini hanno conseguito lo scorso 6 novembre la specializzazione in medicina d’urgenza, con il punteggio di 50/50 con lode, all’Università Politecnica delle Marche. Si tratta dei primi due specializzandi in medicina d’urgenza dell’Univpm che si sono formati al Madonna del Soccorso. "Ringraziamo i nuovi colleghi – evidenzia il direttore del Pronto soccorso e medicina d’urgenza Giuseppina Petrelli –, che in questi anni di formazione hanno sempre dimostrato serietà e dedizione al lavoro. Finalmente una inversione di tendenza: due nuove assunzioni e non abbandoni. Il nostro ringraziamento va anche all’Università politecnica delle Marche, in particolare al professore Gianluca Moroncini, direttore della scuola di specializzazione in medicina d’emergenza e urgenza, oltre che al Magnifico rettore Gianluca Gregori, che hanno voluto riporre in noi la loro fiducia. A breve dovrebbe essere pubblicato un bando per permettere di effettuare 8 ore settimanali di libera professione in Pronto soccorso a specializzandi in medicina d’urgenza, o affini. Così facendo si darà modo al Pronto soccorso di aprirsi a giovani medici, sperando di creare un legame che li porti, poi, a lavorare con noi".

"Accogliamo a braccia aperte i nuovi colleghi in un settore, certamente difficile, ma che, per chi lo sceglie e lo esercita appieno, è anche fonte di grande soddisfazione lavorativa. La direzione – conclude il direttore generale, Nicoletta Natalini – ha da sempre adottato tutte le modalità giuridicamente possibili per acquisire personale medico per i Pronto soccorsi aziendali e l’assunzione a tempo indeterminato è certamente la contrattualizzazione che dà maggiori garanzie, sia al medico, che all’azienda, in un’ottica di continuità e qualità dell’assistenza sanitaria".