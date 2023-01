"Pronto soccorso, ecco i numeri"

Segue dalla Prima

"Calcolando poi i tre codici più importanti e più impegnativi riguardo all’assistenza – rosso, arancione e azzurro – San Benedetto ne ha 12.238, mentre il capoluogo 6.172, con un divario del 98,28%: quasi il doppio rispetto ad Ascoli. Per i codici meno impegnativi – verdi e bianchi – che secondo molti esperti e molti politici non dovrebbero essere trattati al Pronto soccorso per evitare il sovraffollamento, ma dovrebbero andare nei Punti di Primo Intervento o nelle Case della Salute, San Benedetto ne conta 17.531, mentre Ascoli 18.202. La riviera viene dunque superata solo per numero di accessi bianchi e verdi, definiti dalla moderna medicina ‘accessi impropri’ in un ospedale per acuti".

Giuseppe Di Marco