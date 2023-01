"Pronto soccorso, ecco i numeri"

di Giuseppe Di Marco

Pronto soccorso contro Pronto soccorso: è confrontando i dati delle due unità di San Benedetto e Ascoli che il comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’ muove una nuova protesta nei confronti della regione e delle autorità sanitarie, affinché si rendano conto delle reali necessità della riviera delle palme. "Per il nostro ospedale il risultato di questa analisi è sconfortante – attacca il presidente Nicola Baiocchi - Il Pronto soccorso di San Benedetto ha avuto 29.850 accessi, mentre quello di Ascoli ne ha avuti 25.424, dunque per il Madonna del Soccorso abbiamo un 17,41% in più".