Pronto soccorso, Grinta: "Carenze di personale, Governo al lavoro"

"Il Pronto soccorso di San Benedetto non è immune alla problematica generalizzata di grave carenza di personale medico. La tematica è all’attenzione del Ministero e del Governo al fine di trovare una modalità di valorizzazione, anche economica, per chi lavora in prima linea con carichi di lavoro elevati e maggiore responsabilità medico-legale". La nota arriva dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli che, per voce del commissario straordinario Roberto Grinta che sottolinea come sia indispensabile garantire le ferie estive al personale sanitario che opera al Pronto soccorso e come la soluzione di una graduatoria di medici del ‘Mazzoni’ e del ‘Madonna del Soccorso’ da cui poter attingere per coprire i turni al Pronto soccorso di San Benedetto sia temporanea in attesa di un concorso a tempo indeterminato gestito dall’Inrca per medici specialisti nella disciplina della medicina d’urgenza. "In vista dell’incremento di accessi previsto per l’estate si stanno varando ulteriori soluzioni, come un bando per assunzione di medici neolaureati per l’apertura di un terzo ambulatorio per i codici minori".