Pronto Soccorso, medici precettati Urbinati: "Misura arrogante"

Medici precettati per far fronte alle esigenze dell’estate rivierasca: la scelta dell’Ast non piace a Fabio Urbinati: l’ex consigliere regionale deplora la decisione, che vede come ennesima dimostrazione di disinteresse per le reali necessità di San Benedetto e del suo bacino d’utenza. "La precettazione dei medici ospedalieri della Ast di Ascoli Piceno è un atto di arroganza – tuona Urbinati : Così si mette a rischio il già precario equilibrio che fa funzionare i reparti ospedalieri e l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali". È di pochi giorni fa la notizia della precettazione di ben 73 medici ospedalieri per coprire i turni del Pronto soccorso all’ospedale di San Benedetto. "Da mesi – continua il coordinatore regionale di Italia Viva - il primario della Medicina d’urgenza di San Benedetto denuncia la mancanza di personale che nemmeno più i medici delle cooperative riescono a coprire. Quello dell’emergenza è di per sé un reparto complicatissimo per natura, dove necessitano professionalità ed un lavoro di continuità. Ora, non sapendo che fare, la direzione dell’Ast altro non fa che precettare di imperio i medici di altri reparti che già anch’essi, vivono difficoltà per mancanza di personale". Insomma, per Urbinati si tratterebbe del classico cane che si morde la coda. "Mi chiedo se la pezza non sia peggio del buco – aggiunge il renziano - Il rischio, ma più che rischio è una certezza, è quello di creare enormi difficoltà ai primari di tutti i reparti del Mazzoni e del Madonna del Soccorso nell’organizzazione delle attività anche in concomitanza con le imminenti ferie estive. Disagi che si ripercuoteranno inevitabilmente anche sui servizi ambulatoriali". L’occasione è buona per attaccare il vertice regionale, in primis il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini. "Grave questa politica irresponsabile da parte della regione Marche. Una giunta regionale che si ostina ancora testardamente a venirci a raccontare le storielle di ospedali di primo livello su più plessi". Urbinati quindi rivolge un appello ai rappresentanti del territorio affinché invertano la rotta, in vista di una stagione che potrebbe rivelarsi critica. "Spero in un sussulto di orgoglio e di amore per il nostro territorio dei nostri rappresentanti istituzionali, ormai chiusi in un silenzio imbarazzante. Un silenzio che la responsabilità del ruolo che si ricopre non ammette. Ci mettano la faccia, come ho sempre fatto io, e non deleghino ad altri imbarazzanti risposte".

Giuseppe Di Marco