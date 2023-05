Pronto soccorso, ok all’aumento

E’ stato raggiunto l’accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali per l’aumento di 80 euro, per 12 mensilità, nella busta paga del personale operante nei servizi di Pronto soccorso e di emergenza e urgenza, nello specifico infermieri, ausiliari, Oss e tecnici di radiologia. A chiederlo erano state le organizzazioni sindacali del comparto sanità per il riconoscimento dell’indennità prevista per il personale che presta servizio nell’emergenza e urgenza, come previsto dall’articolo 107 del Ccnl sottoscritto in data 2 novembre 2022. "Le risorse messe a disposizione per la Regione Marche – dice l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini – sono di 1.278.078 euro, ripartite tra le aziende in base al numero dei dipendenti di tutte le aree e di tutti i ruoli dei servizi dell’emergenza. Saranno ben 1.520 i dipendenti che ne potranno beneficiare. Fin dalla Giornata delle Marche – prosegue –, incentrata sulla tema della sanità e della riforma sanitaria regionale, insieme al presidente Acquaroli abbiamo voluto sottolineare l’importanza di adeguare i trattamenti del personale alla professionalità e all’impegno richiesto, e lo stesso Governo ha emanato recentemente il decreto legge 30 marzo 2023, riconoscendo ulteriori emolumenti a questo personale".

l. c.