Pronto soccorso al limite, ma ora arrivano i rinforzi

Ascoli, 7 marzo 2024 – Il sovraffollamento al Pronto Soccorso di San Benedetto nella giornata di martedì si è verificato, come anche all’ospedale Mazzoni di Ascoli che non è escluso da questa situazione. L’ammissione è della direzione dell’Azienda Sanitaria di Ascoli che la accompagna però con una precisazione: "Proprio perché si tratta di evenienza possibile, nota, che capita in tutti i pronto soccorso d’Italia, la direzione medica di presidio ha da tempo formalizzato la procedura d’intervento e di gestione. Ed è stata puntualmente e correttamente applicata. Così già nel primo pomeriggio la situazione si è normalizzata. Si conferma l’attenzione e l’impegno dell’Ast all’importante servizio di Pronto Soccorso".

Un tema caldo quello delle attese nei reparti emergenze degli ospedali di Ascoli e San Benedetto. Ciclicamente si accendono polemiche a seguito di segnalazioni di utenti che lamentano il aver dovuto trascorrere giornate intere nei pronto soccorso prima di poter risolvere il problema di salute per il quale vi si sono recati.

La carenza di personale è uno dei motivi per cui le attese sono lunghe ma proprio in questi giorni sono arrivate notizie che dovrebbero migliorare il servizio erogati dalla sanità pubblica al Mazzoni e al Madonna del Soccorso. Sono attese, infatti, nuove unità per rimpinguare la medicina d’emergenza e urgenza e per l’anestesia e rianimazione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli.

Per la prima, l’iter di selezione, ovvero il concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti di dirigente medico, è alla fase conclusiva: dopo l’ammissione dei candidati, che sono dodici, si è proceduto con la nomina della commissione esaminatrice che svolgerà i lavori oggi.

Il bando di concorso per la copertura dei posti è stato indetto a settembre 2023, specificando che potevano essere ammessi anche medici iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto della selezione. Dalla medicina d’emergenza e urgenza all’anestesia e rianimazione, l’Ast di Ascoli ha emesso un avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici da destinare a questa unità. Anche questo iter di selezione è alla fase conclusiva. Quattro i medici che hanno presentato domanda, di cui uno in possesso della specializzazione e tre (di cui due giovani ascolane) in fase di formazione specialistica.

p.erc.