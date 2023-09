Pronto soccorso, si fa dura Servizi esterni dimezzati

I servizi medici ‘commissionati’ all’esterno per Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’Ast 5 saranno affidati per una durata dimezzata rispetto al previsto. Non più due anni, come asseriva la procedura di gara, ma uno solo, sebbene con possibilità di esercitare l’opzione in aumento del 50%. Morale della favola, il personale medico preso dall’esterno per consentire il prosieguo delle attività di emergenza e urgenza lavorerà dal prossimo 1° ottobre al 30 settembre 2024, per una spesa totale di 2.673.000, che potranno arrivare a 4 se il periodo verrà prorogato. È quanto sancisce una recente determina dirigenziale dell’Azienda Sanitaria Territoriale Picena, dovuta a dl ‘Schillaci’ (342023) di recente approvazione: questo stabilisce che "i servizi medici possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi".

Insomma, una scelta obbligata, che però fa ripiombare il Piceno, e soprattutto il ‘Madonna del Soccorso’, in un mare di incertezze, vista la penuria di personale. Va ricordato, infatti, che attualmente l’unità operativa va avanti con soli tre medici e quindi, per poter funzionare, deve affidarsi ad una cooperativa. Fino a fine luglio, oltretutto, i turni notturni del Pronto soccorso sono stati coperti da alcuni medici di Cardiologia. I problemi, al ‘Madonna del Soccorso’, non nascono oggi. Nel maggio 2022, infatti, un gruppo medico di progettazione stese una relazione tecnica sulla necessità di esternalizzare parte delle attività mediche di Pronto soccorso: in essa si legge che "la carenza cronica di personale medico specialista in medicina d’emergenza-urgenza, dovuto alla mancata programmazione del numero di borse di studio da attribuire a queste specialità, ha portato in crisi il sistema durante la pandemia Covid".

Quindi la relazione rammenta come, negli ultimi cinque anni, siano state espletate altrettante procedure concorsuali per reperire specialisti, e come queste si siano rivelate insufficienti. Nel 2021, infine, il Pronto soccorso sambenedettese è stato quello con il maggior numero di accessi, pari a 28.518. Le soluzioni, ora, sarebbero due: nuove assunzioni a tempo indeterminato, oppure la possibilità di attingere specialisti da altri reparti. "Non si può più andare avanti con contratti a tempo determinato – commenta la consigliera Aurora Bottiglieri – A San Benedetto il problema è enorme e nessuno lo vuole riconoscere. Credo che riprogrammare il nostro ospedale per l’emergenza, spostando il programmato ad Ascoli, non sia un’ipotesi valida".

Giuseppe Di Marco