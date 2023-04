Pronto soccorso Solo toppe, mai soluzioni

di Luciano Moretti*

Con la delibera dell’Ast di Ascoli con cui viene approvata la graduatoria di mobilità d’urgenza per coprire i turni al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, è stata trovata ancora una volta una soluzione a basso costo che non risolve il problema della carenza di personale e che apre la strada a nuove criticità. Ancora medici sottratti dai propri reparti e liste d’attesa infinite. Così i cittadini ricorrono al privato, mentre i medici abbandonano l’ospedale. Occorre invertire la rotta limitare il ricorso all’utilizzo dei medici gettonisti delle cooperative, incrementare a 100 euroora la tariffa per il personale medico nei pronto soccorso, indire concorsi a tempo indeterminato.