Proposta di legge rinviata, gli animalisti: "Riaprire la caccia al lupo è una follia"

"Martedì 18 luglio è approdata in Consiglio regionale la proposta di legge a firma dei consiglieri di maggioranza Rossi e Bilò, che propone di riaprire la caccia al lupo". Lanciano l’allarme dalla Lega anti caccia, di fronte all’ennesimo tentativo di legittimare l’uccisione di una specie protetta. "Se venisse approvata – continua la Lac in una nota – dall’Assemblea regionale, la proposta verrà poi calendarizzata al Parlamento per l’approvazione definitiva e la sua applicazione su scala nazionale dalle Regioni e Province autonome, in regime di deroga. La proposta di legge in Consiglio regionale però non è stata discussa, ed è stata rimandata nell’apposita Commissione per maggiori approfondimenti e per permettere l’apertura di un dibattito fra le associazioni e le parti sociali interessate. Questo importante risultato ottenuto è il frutto da un lato delle forti pressioni esercitate dalla Lac e dalle altre associazioni ambientaliste ed animaliste sui nostri politici regionali e sull’opinione pubblica e dall’altro dimostra l’esistenza di una profonda spaccatura nella maggioranza tra i fanatici oltranzisti ’anti-lupo’ e coloro che invece ritengono questa proposta priva di una qualsiasi giustificazione scientifica e persino controproducente, considerato il ruolo fondamentale di contenimento che il lupo svolge nei confronti di specie aliene ed invasive introdotte dai cacciatori come i cinghiali importati dall’Est Europa. Come Lac Marche – cncludono gli animalisti – continueremo comunque a monitorare l’iter legislativo di questa legge, e a vigilare affinché la stessa venga cancellata e non rappresenti quindi un pericoloso precedente estendibile anche alle altre Regioni".