Proposta di matrimonio dopo Samb-Civitanovese. Candellori: più di un gol

San Benedetto, 5 maggio 2025 – In una giornata così emozionante ci ha pensato Kevin Candellori ad aggiungere altro sentimento. Il suo cuore rossoblù batteva più forte che mai quando si è inginocchiato sotto la curva nord, circondato da Eusepi e compagni, per chiedere alla sua fidanzata Greta Vagnoni di sposarlo. Un modo per coronare al meglio una stagione bellissima, da portare dentro per sempre. Come il suo amore. Il sì di lei ha strappato gli applausi di tutto lo stadio. E che stadio.

E’ stata un’altra domenica da grandi numeri al Riviera delle Palme. 10.051 presenze di cui circa 800 provenienti da Civitanova Marche. Battuto il record di Samb-Chieti (10.034). Grande atmosfera inizio gara con le due tifoserie che dopo avere pranzato insieme, confermano il loro gemellaggio ultraventennale. Prima del fischio d’inizio, sfilata d’onore per l’Unione Rugby San Benedetto che è approdata in serie A con lo striscione in curva nord con la scritta Grazie Ragazzi. In campo anche i giovani del vivaio rossoblù. In tribuna gli ex Samb protagonisti della seconda storica promozione in Serie B nella stagione 1973-1974 Aldo Anzuini (capitano di quella Samb), Francesco Chimenti, Nicola Ripa, Gregorio Basilico, Maurizio Simonato, Nicola Daleno.

“Pasillo de honor” della Civitanovese alla Samb all’ingresso in campo delle due squadre. Il presidente Vittorio Massi e tutti i rossoblù con la Coppa della Lnd per la vittoria del campionato, hanno ricevuto gli applausi dei diecimila del Riviera delle Palme. In curva nord compare lo striscione: “Una passione vera sotto la stessa bandiera. Samb e Citanò”. E dalla curva opposta dove sono assiepati gli ottocento supporters ospiti ecco la risposta: “Addè scanzetv, la Samb è tornata” ed un altro con la scritta “Dalla storia del calcio più non te ne se mai andata”. A metà ripresa i tifosi ospiti hanno contestato il patron Mauro Profili. Al termine del match ancora cori per la Samb, con il tecnico ospite Bugiardini che riesce a fare a trasformare i fischi in applausi nei confronti della sua squadra.