Proposte, problemi e critiche: ripartono gli incontri nei quartieri

Attivare una collaborazione sui ’Beni comuni’ tra ente e cittadini per la cura del patrimonio pubblico è il tema al centro della stagione 202324 delle Giornate della Partecipazione. L’iniziativa prenderà il via giovedì 21 settembre, con un incontro dedicato al Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni finalizzato alla creazione dei Patti di collaborazione, in seguito, le Giornate della Partecipazione torneranno nei quartieri. Tre gli appuntamenti, in programma, fissati a lunedì 25 (quartieri a nord di via Ballestra e centro storico), lunedì 2 (quartieri area Valtesino) e 9 ottobre (quartieri a sud del Tesino). "Le Giornate della partecipazione – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi - costituiscono da sempre un momento di contatto privilegiato tra i cittadini e l’Amministrazione comunale. Questa edizione, ancora di più, perché il confronto avverrà con una amministrazione rinnovata. Siamo pronti ad ascoltare e raccogliere proposte ed esigenze e ad aggiornare i cittadini sui progetti in corso". "L’obiettivo principale – aggiunge il neo consigliere delegato alla Partecipazione Marco Tamburro – è ridurre il tradizionale rapporto ‘cliente-fornitore’ tra i cittadini e lo Stato, puntando invece sulla collaborazione di tutti. Il primo appuntamento sarà un momento prezioso per comprendere e condividere idee".

Prima di sottoporre il documento al Consiglio comunale e come previsto in sede di approvazione dalla giunta comunale il 28 marzo, l’Amministrazione illustrerà i contenuti del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni con la cittadinanza, alla presenza di un esperto che racconterà l’esperienza dei patti di collaborazione e il sistema partecipativo del Comune di Milano (ore 18, Sala consiliare). La cittadinanza è invitata a partecipare.

ma. ie.