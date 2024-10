Proprio questa zona è protagonista nel consiglio comunale di oggi

Sarà proprio via Lombroso, l’indiscussa protagonista del consiglio comunale che avrà luogo oggi alle 18. Da una parte infatti il comune ha acquisito i terreni dove sorgerà la rotatoria di congiunzione di questa strada con viale dello Sport, dall’altra diversi residenti di zona hanno depositato una petizione – con circa 900 sottoscrizioni – con cui si chiede al comune di contemperare l’annunciata apertura della via con le altre misure previste da questo ambito del Piano particolareggiato. Vale a dire, parcheggi e attraversamenti pedonali. Opere ritenute necessarie per evitare che il semplice collegamento aumenti il volume di traffico verso il centro senza che questo venga mitigato in alcun modo. Intanto, però, nell’assise di oggi verrò ratificato l’accordo per la cessione volontaria al comune dell’area di circa 5.600 metri quadrati posta tra viale dello Sport e via Lombroso, dove il Piano particolareggiato ‘San Pio X’ prevede la realizzazione della famigerata rotonda tra le due arterie, che consenta il miglioramento della viabilità. Insomma, la battaglia prosegue, ed è chiaro che per concretizzare tutte le previsioni del Piano serve altro tempo: questo, infatti, ha validità decennale e pertanto dovrebbe scadere il prossimo aprile. L’apertura di via Lombroso è una delle misure da sempre sostenute da Umberto Pasquali, che nell’ultimo consiglio aveva annunciato un’"apertura di credito" nei confronti della maggioranza da cui era fuoriuscito assieme a Martina De Renzis. Una mossa che aveva ufficializzato la crisi di maggioranza, che oggi dovrebbe concludersi con la riconciliazione. Questa verrebbe sancita con l’approvazione del bilancio consolidato: punto sul quale Pasquali si era astenuto, e che quindi era stato rinviato alla prossima seduta.

Ci sono poi ben cinque interrogazioni presentate da Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci, fra cui una sugli episodi di maltempo del 18 e 19 settembre e un’altra sulla residenza per la disabilità gravissima. Dal canto suo Annalisa Marchegiani si concentrerà sulle condizioni del Palariviera e sul futuro dei servizi che vi saranno offerti. L’interrogazione di Nicolò Bagalini e Andrea Traini sarà invece sul ‘Ciarrocchi’, e sui servizi di pulizia, sanificazione e custodia della piscina ‘Gregori’ e del PalaSpeca. Infine, sarà ratificata la variazione di bilancio per l’accensione del mutuo decennale da 2,4 milioni volto a finanziare il progetto di riqualificazione della piscina.

Giuseppe Di Marco