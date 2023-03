Prorogata al 15 aprile la scadenza della Cosap

E’ stata prorogata al 15 aprile la scadenza per la riscossione del canone unico del 2022, inizialmente fissata per il 28 febbraio. La decisone è stata presa dalla Provincia con la società Abaco, incaricata dell’emissione degli avvisi di pagamento. "La proroga è stata definita per venire incontro alle esigenze dell’utenza e dare più tempo a disposizione dei cittadini per risolvere situazioni complesse, o altre problematiche, derivanti dall’applicazione del canone unico – dice il presidente della Provincia, Sergio Loggi –. Senza aggravi, more, o sanzioni, sarà quindi possibile mettersi in regola con questo adempimento valutando al meglio se ricorrono i presupposti per fruire delle esenzioni, o agevolazioni, disposte dal regolamento vigente". "Al fine di migliorare l’attività di riscossione e risolvere criticità, la Provincia, in sinergia con la società Abaco, metterà a disposizione del pubblico un servizio di consulenza di prossimità sul territorio – continua il vice presidente Giovanni Borraccini –. Personale dell’Abaco riceverà gli utenti in punti di ascolto concordati con i sindaci dei comuni interessati in giorni prestabiliti".

l. c.