Prorogata al 28 agosto la scadenza per le Borse di Studio Miur a Grottammare È stata prorogata al 28 agosto la scadenza per presentare domanda per borse di studio Miur per studenti delle Scuole Superiori residenti in Regione. Requisiti: iscrizione 2022-2023 e ISEE famiglia non superiore a €10.632,94. Info e modulo domanda su sito web Comune Grottammare.