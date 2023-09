Prosa e Poesia, ecco i vincitori de ’I borghi raccontano’

Nella chiesa della Misericordia di Massignano, sabato si è tenuta la premiazione dei concorsi di Prosa e Poesia indetti dall’amministrazione comunale, dal titolo ’I Borghi raccontano’. Per la sezione Poesia il primo premio è stato assegnato a Tiziana Monari di Prato con l’opera ’Il silenzio liquido del mattino’, 2ª Rosa De Falcio di Acquaviva Picena con ’Al Fiume’; 3ª Vincenzo Prato di Brindisi con ’Il vento di un paese che parla’. Nella sezione racconti ha vinto Vanni Camurri di Carpi (Modena) con ’Autobiografia di un Borgo’; 2ª Silvia Mignini di Massignano, con ’Standby’; 3ª Tiziana Monari di Prato con ’Doc’. Tutti gli elaborati sono pubblicati sul sito del Comune con altre poesie e racconti ritenuti meritevoli. Per la poesia ’In quel punto esatto della felicità’ di Sebastian Funari di Monsampietro Morico (Fermo); ’Nuova Antiqua’ di Vanni Camurri (Carpi); ’Se il tempo avesse tempo’ di Serena Di Lorenzo. Per la prosa: ’La scelta’ di Guido Palma di Massignano; ’Oltre i confini’ di Rodolfo Andrei di Grosseto; ’Una lettera’ di Luciano Bruni di Cupra Marittima. La scelta della commissione di non pubblicare i nomi dei vincitori prima dell’evento, ha fatto sì che solo una persona si presentasse alla premiazione.