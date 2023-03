Prosciutto polacco, parla la vice sindaco

Prosegue davanti al tribunale di Ascoli il processo sulla fornitura di pasti alla mensa della scuola materna e dell’elementare di Castorano che vede imputato Emidio Albanesi in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Iside che forniva i pasti nel periodo oggetto delle attenzioni del pm Mara Flaiani, fra il 2012 e il 2014. Nel dibattimento Albanesi è difeso dall’avvocato Mauro Gionni, mentre è parte civile il comune di Castorano, assistito dall’avvocato Alessandro Mariani. La Procura di Ascoli contesta ad Albanesi di aver violato il capitolato speciale di appalto stipulato con il Comune.

In sostanza, per la preparazione dei pasti destinati ai bambini sarebbero stati utilizzati prodotti alimentari diversi, per origine, provenienza e qualità, da quelli previsti nel capitolato. Il riferimento è al fatto che sarebbe stato utilizzato prosciutto crudo privo del marchio Dop o Igp, olio extravergine di oliva non proveniente da agricoltura biologica ed imballato in Pet anziché in vetro. Si parla inoltre dell’utilizzo di carni bovine provenienti dalla Polonia eo prive del marchio Igp, di mozzarelle provenienti anche queste dalla Polonia e quindi non reperite giornalmente sul mercato locale. Nell’ultima udienza ha testimoniato Rosanna Cicconi, all’epoca dei fatti vice sindaco di Castorano. Ha riferito al giudice Domizia Proietti che venne a sapere dei problemi riguardanti le forniture alla mensa, evidenziati in particolare dalle denunce che fecero i genitori dei bambini. Un fatto che scatenò poi la bagarre in consiglio comunale tenuto anche conto – ha ricordato – che si era in periodo di elezioni amministrative. E’ bene specificare comunque che non è in discussione la salubrità degli alimenti per la quale non vengono mossi appunti (anche i controlli del Nas non trovarono in questo senso anomalie), ma la loro qualità. Nel capitolato si diceva per esempio che doveva essere somministrata carne bovina fresca, vitellone bianco dell’Appennino centrale di razza marchigiana. Quando il caso scoppiò nei primi mesi del 2014 il Comune di Castorano deliberò di risolvere il contratto con la Coop Iside di Albanesi. Erano stati alcuni genitori a febbraio a presentare al Comune un esposto corredato di fotografie. Nella prossima udienza verrà sentito il sindaco dell’epoca Pezza.