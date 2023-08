Prosegue il programma per sistemare le strade comunali

A Ripatransone l’amministrazione comunale prosegue nel programma di sistemazione della vasta rete stradale. Di recente sono ultimati i lavori di ripristino delle strade comunali Sant’Egidio, Penne e Cabiano, ma c’è ancora molto da fare. "L’8 di settembre, data da confermare – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini – ho convocato un incontro operativo che prevede la partecipazione del sottoscritto, del responsabile dell’Ufficio Patrimonio del comune, del vice sindaco e assessore al ramo, Roberto Pasquali, l’impresa appaltatrice e la direzione lavori, per la ripresa dei lavori lungo le altre strade comunali che sono incluse nel finanziamento di 996 mila euro, fondi Ministeriali per la manutenzione delle strade, che copre l’intero importo della spesa prevista". Dunque, a questo punto, il programma prevede la sistemazione delle strade: Monte Bove ovest, S. Maria a mare, Case rosse, San Gregorio, via Bruni e via Volontari del sangue. Tutte strade comunali che presentano danni importanti causati, negli anni, dalle piogge e dal passaggio dei mezzi. Si trova ancora sospesa la questione della provinciale San Rustico per la quale l’amministrazione comunale continua la sua battaglia con la provincia e l’Anas.