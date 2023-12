Prosperi presenta ’Purple circus’

Si intitola ‘Purple Circus’ la nuova raccolta poetica della scrittrice ascolana Giorgia Spurio, edita da Polissena fiabe e poesie di Annalea Vallesi. La silloge sarà presentata domani, alle 18.30, alla storica libreria ‘Prosperi’ di largo Crivelli. A moderareci sarà la giornalista e critica letteraria Giuditta Castelli, mentre a recitare le poesie sarà l’attrice Daniela Giardini. Nella prefazione la giornalista Castelli definisce così la raccolta: "il pensiero che si fa parola, non solo per mostrare, ma anche per denunciare e ribellarsi a una realtà che non si può accettare e che va cambiata: è questo il tratto distintivo della nuova opera poetica di Giorgia Spurio". Le poesie sono ricche di emozioni, ma sono anche la concretizzazione della parola che diventa denuncia sociale contro la violenza, diffusa nella società. La poesia è così portatrice, non solo di una potente realtà icastica, ma anche di messaggi sui quali riflettere. La Spurio, che da sempre ha a cuore i temi sociali, tra il 2017 e il 2019 è stata ospite del salone del libro di Torino e della fiera ‘Più libri più liberi’ di Roma.

Nei suoi libri troviamo argomenti di varia natura riguardanti l’ecologia, la diversità, il pregiudizio, la guerra, le migrazioni. Il volume ‘Purple Circus’ si aggiunge come nuovo tassello nel suo iter. Come afferma l’editrice Annalea Vallesi: ‘È una galleria di emozioni dai diversi colori e dalle diverse espressività, tutte improntate al tema della violenza, della sopraffazione e della ribellione all’ordinario dolore quotidiano’.

Lorenza Cappelli