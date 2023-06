’Prospettiva Van Orton’ ad Ascoli e San Benedetto

Il Forte Malatesta e la palazzina Azzurra ospitano, dal 14 luglio al 7 gennaio 2024, ‘Prospettiva Van Orton’, la prima mostra personale dedicata alla produzione artistica del duo pop Marco e Stefano Schiavon, in arte Van Orton. Un percorso immersivo che racconta le tappe fondamentali del loro itinerario artistico, la loro poetica, le loro ispirazioni e le tante collaborazioni con nomi illustri dell’industria, del design, della musica, della moda, del cinema e dello sport. L’esposizione, suddivisa nelle due prestigiose sedi espositive ad Ascoli e San Benedetto, è ideata e organizzata dall’associazione culturale ‘Verticale d’arte’, con il patrocinio e il sostegno dei Comuni, ed è curata da Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli. La mostra si propone di ripercorrere le tappe fondamentali della carriera dei Van Orton. Classe 1983, gemelli, dalla città di Rivoli in Piemonte, i Van Orton hanno iniziato la loro avventura nel 2013 collaborando con tantissimi brand e per il tour europeo della nuova generazione Ducati Scrambler, che vedrà approdare a San Benedetto l’unico esemplare di Scrambler® Icon customizzato dagli artisti, gentilmente concesso dalla celebre casa motociclistica bolognese.

l. c.