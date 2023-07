Prospettiva Van Orton Patto Ascoli-San Benedetto

Prospettiva Van Orton: doppia mostra tra Ascoli e San Benedetto. Dall’unione dei due principali comuni del Piceno nasce la proposta artistica che è stata inaugurata ieri pomeriggio al Forte Malatesta. Sarà proprio il caratteristico sito storico cittadino ad ospitare una parte delle opere realizzate dai gemelli Stefano e Marco Schiavon. L’altra invece potrà essere visitata in Riviera alla Palazzina Azzurra fino al 7 gennaio 2024. "Non è una novità che il comune di Ascoli e quello di San Benedetto progettano insieme una visione comune del territorio – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Sono gli artisti più gettonati nel panorama contemporaneo moderno. Questa mostra ha una visione nuova e si rivolge a diverse generazioni. L’arte può restituire alle città e ai territori lo stare insieme attraverso la cultura. Questo è l’esempio esatto di come si possa creare una rete importante per far dialogare i due territori. Vogliamo alzare il livello e far diventare le Marche e il Piceno un vero punto cardine della cultura".

Dello stesso avviso Lina Lazzari assessore alla cultura del comune di San Benedetto. "Siamo in questo splendido luogo, il Forte Malatesta, che ha già ospitato mostre importanti, mentre alla Palazzina Azzurra è la prima volta che arriva una mostra di questa caratura – aggiunge –. Un amministratore deve avere una visione di prospettiva e il coraggio di fare certe scelte. Vedendo le proposte dei due artisti ci siamo innamorati subito perché strizzano l’occhio alla contemporaneità". Un percorso di forte impatto visivo e sensoriale, articolato attraverso una serie di sezioni che attivano una narrazione affascinante e al tempo stesso densa di rimandi. Dalla sezione dedicata ai volti iconici e ritratti, alle scene salienti dei film entrati nell’immaginario collettivo, fino agli eroi della Marvel realizzati per la Disney e agli oggetti prodotti per i grandi brand come memorabilia in esposizione, per arrivare a preziosi inediti creati ad hoc per questa loro prima esposizione antologica. "Non è raro trovare fratelli che si dedicano entrambi all’arte, partendo dai Carracci ai De Chirico – spiega il professor Stefano Papetti –. Sono gemelli. Due anime che si incontrano e che vengono a conciliare l’arte del passato con l’anima pop. La scelta delle location rispecchia questo discorso. Per capire appieno il discorso dei Van Orton bisognerà vedere entrambe le mostre".

Massimiliano Mariotti