Protagonisti al Mondiale. Ecco il poker della Lube

L’ultimo punto firmato proprio da Bottolo, un astuto attacco-palleggio a due mani su una alzata complicata e dopo aver lui ricevuto un servizio insidioso, ha regalato all’Italia ieri la vittoria e i quarti di finale del Mondiale. Una bella Italia quella che ha liquidato 3-0 l’Argentina, rivale tradizionalmente ostica per noi e che pochi giorni fa aveva sconfitto, eliminandola, nientemeno che la Francia bi-campione olimpica in carica. Ieri a Pasay City, nelle Filippine, erano in campo 4 giocatori della Lube e stavolta l’espressione "erano in campo" è correttissima. Nel senso che Balaso, Bottolo e pure Gargiulo (in panca Anzani e Galassi, dentro Russo) hanno giocato tutti e tre i parziali per la nostra Nazionale, stessa cosa dall’altra parte della rete per il loro futuro compagno a Civitanova, Kukartsev. L’opposto però, dopo una fase a gironi giocata bene, addirittura super a muro dove era risultato secondo in assoluto e migliore tra i martelli, ieri non ha inciso affatto. Appena 6 punti, calando, tanto che il selezionatore Mendes, prossimo coach di Trento, nel corso del terzo set lo ha tolto. "E’ stata una partita davvero tosta – ha detto Balaso, sempre la solita garanzia- sapevamo che loro avrebbero spinto tanto in battuta e che avremmo dovuto tenere alta l’attenzione in ricezione. Dopo un primo set complicato siamo stati bravi a reagire, a restare uniti e a imporre il nostro ritmo. È stata una vittoria di gruppo, merito del collettivo. Questa è una gara che conta tantissimo, sia per il passaggio del turno sia per il morale. Affrontare e battere una squadra come l’Argentina ci dà fiducia". Mercoledì alle 9.30 l’Italia del ct De Giorgi nei quarti troverà il Belgio che ieri ha steso la rivelazione Finlandia con un 3-0 molto netto.

Dunque ci sarà il remake del match dei gironi che ci ha visti soccombere sotto i colpi di uno scatenato Reggers. Nonché un altro incrocio per gli atleti della Lube visto che tra i prossimi avversari c’è D’heer, centrale ex Taranto e anche lui, come Kukartsev, acquistato da Civitanova nel mercato estivo. La Lube osserverà tra oggi e domani anche Bulgaria e Iran, collettivi che hanno nei giovani schiacciatori Nikolov e Poriya due veri trascinatori. I balcanici, allenati da Blengini e perfetti o quasi nella fase a gironi, oggi sfideranno il Portogallo e sulla carta hanno tutto per sognare i quarti. Da rimarcare che nella fase a gironi Nikolov (sempre un 2003…) è stato il secondo cannoniere dei Mondiali con 71 punti, due in meno di Reggers. L’Iran di Piazza infine chiuderà gli ottavi domani contro la Serbia. Poriya è stato determinante per battere le Filippine e non venire eliminati e, ad appena 21 anni di età è stato terzo nella graduatoria degli ace.

Andrea Scoppa