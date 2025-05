‘Proteggere la biodiversità attraverso la pesca’

Domani la cultura marinara incontra l’innovazione nel Villaggio dei Pescatori, per una iniziativa promossa dalla Città di Grottammare e dal Fai, che invitano bambini, famiglie, appassionati e operatori del settore a celebrare insieme la Giornata mondiale della biodiversità. ‘Proteggere la biodiversità marina attraverso la pesca’ è il titolo dell’iniziativa che intende coniugare divulgazione scientifica, tradizioni locali e nuove tecnologie, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e la salvaguardia degli ecosistemi marini. L’appuntamento è alle ore 9.45 al Villaggio dei Pescatori. La giornata si aprirà con l’intervento introduttivo del capogruppo Fai di San Benedetto, Ilario Di Luca, cui seguirà una conferenza scientifica della professoressa Giorgia Gioacchini (Università Politecnica delle Marche) su sostenibilità e cambiamento climatico. In programma ci sono anche alcuni laboratori per bambini. Nell’occasione, sarà presentata l’App ’Prizefish’, pensata per facilitare la vendita diretta del pescato della piccola Pesca a chilometro zero, creando un collegamento diretto tra consumatori e pescatori.