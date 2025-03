"Proteggiamo il nostro futuro". Open day per i vaccini contro l’Hpv

"Proteggiamo il nostro futuro: aderiamo agli screening oncologici": questo l’invito che l’Ast di Ascoli rivolge alla popolazione femminile e, contestualmente, annuncia le iniziative promosse dai suoi professionisti, nel corso del mese di marzo, volte alla promozione della prevenzione.

Si tratta di due open day per vaccinarsi gratuitamente contro l’Hpv in programma l’11 e 13 marzo, rispettivamente negli ambulatori vaccinali di Ascoli e San Benedetto, e di due giornate dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione della popolazione nei confronti della prevenzione del cancro del colon retto in programma il 23 e 29 marzo, rispettivamente in piazza del Popolo ad Ascoli e all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto.

Aderire agli screening oncologici è molto semplice. Per quello mammografico e per quello alla cervice uterina (pap test e Hpv test in base all’età) le donne che rientrano nella fascia di età target ricevono la lettera di invito direttamente a casa, con tutti i riferimenti necessari per prendere appuntamento. Per lo screening del colon retto, gli uomini e le donne che rientrano nella fascia di età target ricevono, altresì, la lettera di invito a casa con la quale, poi, possono recarsi in una qualsiasi farmacia presente nel territorio dell’Ast per prendere la provetta per la raccolta delle feci che, successivamente, può essere consegnata nei punti di ritiro indicati nella lettera di invito.

Per informazioni: chiamare il numero verde 800586657.

Due open day: ad Ascoli, martedì 11 marzo, dalle 14 alle 16.30, nell’ambulatorio vaccinale all’ex Gil; a San Benedetto, giovedì 13 marzo, dalle 14 alle 16.30, nell’ambulatorio vaccinale in piazza Nardone. L’offerta vaccinale è rivolta a tutti gli aventi diritto: femmine nate tra il 1996 e il 2012 e maschi nati tra il 2006 e il 2012.