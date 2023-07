Protesta alla Palazzina Azzurra "Quella mostra costa e dura troppo"

Sabato è stata inaugurata, negli spazi della Palazzina Azzurra di San Benedetto, la mostra d’arte "Prospettiva van Orton", con la curatela di Stefano Papetti, direttore dei musei di Ascoli. Quattro operatori culturali, che ne rappresentavano molti altri del territorio, dopo aver indirizzato una lettera di protesta al sindaco Antonio Spazzafumo e all’assessore alle Cultura Lina Lazzari, hanno attuato un volantinaggio davanti all’ingresso dell’esposizione per contestare la scelta, ritenuta una vera e propria cessione dello spazio pubblico a favore di una specifica associazione e del loro progetto. "Evidenziamo un forte e convinto dissenso, per le condizioni poste dall’evento che crediamo costituirà un precedente per nulla replicabile – scrivono i manifestanti –, in particolare per il tempo smisurato dedicato all’esposizione, fino al 7 gennaio 2024; l’esborso di denaro pubblico a suo sostegno con svariate migliaia di euro; l’ingresso del pubblico condizionato dal pagamento di un biglietto. Ci bastano e dovrebbero bastarvi questi soli tre punti per comprendere la nostra protesta – scrivono Giancarlo Orrù, Pier Giorgio Camaioni, Enrico Olivieri e Francesco Del Zompo – Sono punti che costituiscono un unicum nella storia della Palazzina Azzurra, che dal 1996 costituisce un riferimento per moltissimi artisti, non solo ‘locali’. Se creiamo dei precedenti che snaturano la sua funzione, allora rischiamo di perderla e che diventi un’altra ‘cosa’ (forse privatistica e commerciale come un wine-bar), sia per noi sambenedettesi sia per il suo territorio, ma soprattutto per i nostri amati e tanto sospirati turisti, che sono sempre più attratti da arte e luoghi curati e dinamici. Anche il Comitato comunale delle arti visive, interno al Comune, si era espresso in senso contrario all’adozione della Prospettiva van Orton, forse per le nostre stesse ragioni?".

Marcello Iezzi