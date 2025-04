Protesta contro la nuova maxi antenna. I cittadini raccolgono trecento firme

Offida, no alla mega antenna: consegnate più di 300 firme. Sono stati più di 300 i cittadini che hanno firmato la petizione popolare contro l’installazione di un’antenna 5G vicino al campo sportivo, nel quartiere Madonnetta. I firmatari della petizione popolare con le loro firme hanno ribadito ancora una volta la ferma contrarietà all’opera, volontà che era già stata manifestata largamente in occasione dell’assemblea pubblica de 6 febbraio scorso, che si era tenuta nel salone polifunzionale del Beato Bernardo. La petizione è stata protocollata in Comune. Una forte spinta popolare che chiede all’amministrazione di fermare la procedura per l’ubicazione dell’antenna a pochi metri da spazi e attrezzature pubbliche frequentati da ragazzi, ma anche strutture assistenziali quali il ‘Bergalucci’, luoghi di culto come il santuario del Beato Bernardo e l’attiguo salone polifunzionale, a ridosso dei quartieri più densamente popolati quali la Madonnetta e Fuori Porta, nonché a pochi metri del nuovo polo scolastico, ancora in costruzione. La contrarietà è stata espressa per il principio di precauzione sulle possibili implicazioni sulla salute delle onde elettromagnetiche. I cittadini firmatari hanno detto: "Cogliamo l’occasione per ribadire ancora una volta la nostra contrarietà all’opera pubblica in oggetto, come già ampiamente manifestato nella riunione pubblica tenutasi in data 6 febbraio 2025. Nella speranza che l’amministrazione comunale mantenga la linea di apertura e ascolto delle istanze provenienti dagli abitanti". La raccolta firme è stata protocollata e depositata in Comune, inviata sia al sindaco Luigi Massa, che ai capigruppo consiliare di maggioranza e opposizione, dal delegato, il professor Paride Petrocchi.

Maria Grazia Lappa