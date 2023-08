Protesta dei commercianti contro il villaggio Coldiretti

La bolla, alla fine, è esplosa. Dopo le accese proteste della minoranza, dopo la ‘spaccatura’ della città sull’organizzazione del ‘Villaggio Coldiretti’, i commercianti del centro hanno deciso di dire la loro. Ben 23 esercizi con sede fra la rotonda Giorgini, viale Buozzi, viale Secondo Moretti e via Ugo Bassi hanno chiesto ufficialmente di essere ricevuti in comune per esporre al sindaco Spazzafumo i problemi vissuti nel periodo in cui si è svolta la manifestazione. I negozi presenti nel nucleo pulsante della riviera mostrano di non aver gradito la tempistica e i luoghi individuati dal comune per l’evento che si è svolto fra il 14 e il 16 luglio, ma che di fatto ha richiesto un periodo maggiore per il posizionamento degli stand e la sistemazione della viabilità. A inizio luglio, peraltro, le suddette attività firmarono una petizione per esortare il sindaco a modificare l’organizzazione decisa per il ‘Villaggio Coldiretti’. Il documento, ad esempio, citava l’interdizione del parcheggio di piazza Caduti del Mare, un’area di sosta molto utilizzata dai frequentatori del centro cittadino: una scelta che avrebbe causato "enormi disagi per i nostri potenziali clienti". E ancora, si rimarcava come la modifica della viabilità e lo spostamento del mercato settimanale avessero reso insostenibile il traffico in centro, in un periodo dell’anno caratterizzato dalla forte presenza di turisti. Turisti che visitano la città, che entrano nei negozi e che fanno acquisti. La petizione, però, per motivi organizzativi non veniva recapitata in tempo in comune, e quindi ora ai commercianti non resta altro che incontrarsi con il vertice di Viale De Gasperi per illustrare nel dettaglio le proprie rimostranze. "Siamo rimasti letteralmente spiazzati dalla scelta di tempi e luoghi deliberata per questa manifestazione - dichiara uno degli imprenditori che ha richiesto l’incontro in comune - Di fatto si è deciso di blindare il centro cittadino nel pieno della stagione estiva, e non siamo stati capaci di fronteggiare una situazione del genere. Diversi clienti mi hanno fatto notare l’enorme difficoltà che hanno avuto ad arrivare in centro. Molti altri, lo sappiamo, non sono proprio riusciti a raggiungerci. Sia chiaro: non abbiamo nulla contro la Coldiretti e il suo evento. Noi ci rivolgiamo piuttosto al comune, che avrebbe potuto e dovuto scegliere ben altra location e un periodo diverso per il ‘Villaggio’. Si sarebbe potuto farlo, ad esempio, in zona Agraria o nei pressi dello stadio. Ora saremo ricevuti dal sindaco e gli diremo cosa è andato storto. Speriamo che in futuro questa manifestazione venga organizzata in ben altro modo, e ci auguriamo di essere coinvolti nel processo di scelta della logistica". L’occasione sarà buona per non lasciarsi sfuggire un’influente fetta dell’elettorato sambenedettese.

Giuseppe Di Marco