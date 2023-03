Protesta di corso Mazzini "Serve la Ztl, ora basta"

"Alla luce delle evidenti, persistenti e beffarde violazioni stradali dovremo valutare anche altre iniziative ormai improcrastinabili e che tutelino la nostra incolumità nelle opportune sedi". E’ quanto scrivono al prefetto De Rogatis i componenti del comitato spontaneo di corso Mazzini che da mesi si battono per ottenere la Ztl nel tratto fra piazza Sant’Agostino e piazza Cecco d’Ascoli a Porta Romana. Il prefetto, sollecitato tempo fa, si è fatto promotore di un intervento presso il Comune di Ascoli. "Purtroppo è sotto gli occhi di tutti gli abitanti del quartiere che gli interventi della polizia municipale sono rimasti solo promesse e le situazioni permangono ampiamente, se non peggiorate" scrivono i residenti sottolineando elementi fattuali incontrovertibili. "Il comune ha deliberato un corposo intervento volto ad allargare la Ztl; in questo intervento il nostro già super congestionato e pericoloso tratto di strada, pur essendo parte integrante del centro storico, non è stato inserito. Questo comporterà un aggravio della situazione già di suo insostenibile ora, in quanto espandendo la Ztl i non aventi diritto graviteranno ancor più nella nostra area". La lettera prosegue evidenziando che la segnalazione effettuata al Comune e relativa per di più alla totale scoloritura delle strisce pedonali (di fronte alla Farmacia Fortuna) "sono mesi che è in attesa di risposta. Ma c’è davvero bisogno che la scoloritura sia segnalata dai cittadini in un centro così piccolo come Ascoli ed in una zona di continuo passaggio?". Alla luce di ciò i residenti di corso Mazzini tornano a chiedere al prefetto De Rogatis di farsi portavoce delle loro istanze fin qui inascoltate, fatto salvo il diritto di mettere in campo altre iniziative.