Protesta in via di Cupra: "Togliete quei paletti"

"Cacciati da casa dopo aver fatto del bene alla nostra città". Roberto Bruni della Pasticceria Picena di via Sacconi non ci sta e lamenta ancora la situazione di contrasto con il comune di Ascoli, ormai da tempo fastidiosa per il regolare svolgimento della sua storica attività. In questo caso l’oggetto del contendere è rappresentato dall’annosa questione di via di Cupra, strada che da via dei Malaspina permette di svoltare a destra per immettersi in via Sacconi agevolando, e non poco, la viabilità e il traffico di quella zona, in pieno centro storico.

La strada di proprietà privata degli eredi della famiglia Marini-Crescenzi era finita per essere concessa a uso pubblico, per favorire la viabilità, e il tratto davanti al laboratorio della pasticceria era stato riservato in uso alla pasticceria tanto da essere accatastato proprio in capo all’attività commerciale. Sul lato sud della strada erano presenti dei parcheggi privati, utilizzati dalla pasticceria, poi seguiti da altri stalli previsti per i residenti. Il passaggio pedonale invece si trovava sul lato nord. Tutto però è stato stravolto con il cambio che ha visto l’attraversamento finire sul fronte opposto con seguente installazione dei paletti in ghisa che da quel momento in poi hanno tolto agli esercenti la possibilità di posteggiare il furgone di lavoro a ridosso del proprio laboratorio, complicando le operazioni di scarico degli alimenti utilizzati, e addirittura quella di poter installare le porte antipanico la cui ampiezza finirebbe per arrivare in mezzo alla carreggiata. "Ci sono quattro sospensive non rispettate – prosegue Bruni –, di cui due del Giudice di pace, una del ministero alle Infrastrutture e una del Tar delle Marche. Avevamo provveduto al riposizionamento dei paletti per delimitare il nostro parcheggio privato e ci era stato dato l’ok sia dalla polizia municipale che dai carabinieri. Dopodiché si è cambiati linea e siamo stati multati per lo spostamento. In questa situazione non possiamo utilizzare adeguatamente neanche le porte antipanico che per legge devono aprirsi verso l’esterno. La questione ormai va avanti da anni. In mezzo sono passati gli ex sindaci Celani, Castelli e l’attuale primo cittadino, ma non riusciamo ancora ad uscirne. C’è stata anche un’ordinanza del dirigente Weldon (n. 268 prot. 24855) che recitava: ’È autorizzata l’apposizione di dissuasori fisici a salvaguardia dello spazio operativo dell’attività commerciale posta sul lato sud di via di Cupra’". Ad oggi però nulla è cambiato.

Massimiliano Mariotti