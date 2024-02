Protesta non autorizzata. Assolti Ferretti e Marchei

Il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia ha assolto il presidente di Casapound Giorgio Ferretti e Lorenzo Marchei, anche lui facente parte del circolo di Ascoli. Difesi dall’avvocato Felice Franchi, erano accusati di aver promosso e organizzato una manifestazione pubblica di protesta dei commercianti ascolani svolta l’1 novembre 2020 contro le restrizioni governative dovute alla pandemia di Covid, senza darne preavviso alla Questura con almeno tre giorni di anticipo. Il pubblico ministero Gennaro Cozzolino aveva chiesto la condanna per Ferretti e Marchei a 15 giorni di arresto e 200 euro di ammenda. Aveva invece chiesto l’assoluzione con formula piena l’avvocato Franchi, sottolineando che Marchei e Ferretti non avevano in alcun modo né promosso, né organizzato la manifestazione. "Alcuni giorni prima c’era stata una riunione preventiva presso il circolo delle Tofare alla quale erano presenti alcuni agenti della Digos della Questura di Ascoli e successivamente era stata data comunicazione, nei termini previsti, che la manifestazione si sarebbe svolta" ha detto Franchi. Quella sera il lancio di lacrimogeni da parte di agenti della Questura interruppe la manifestazione annunciata da alcuni commercianti che avevano poi rinunciato anche a seguito di una presa di posizione della Questura che rese noto di non aver ricevuto "richieste formali di pubblica manifestazione cosi come previsto dall’art. 18 del T.U.LP.S. 773/31" ricordando che "le modalità di manifestare sono regolate dal D.P.C.M. del 24 ottobre scorso che prevende di esercitare tale diritto in forma rigorosamente statica (quindi sono proibiti i cortei), a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le regole sanitarie previste dal Comitato Tecnico Scientifico cioè uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale".

Nonostante ciò alcune persone intorno alle 18 hanno comunque dato vita al corteo che da piazza Immacolata si è diretto verso il centro storico, ma all’altezza del ponte di Porta Maggiore i manifestanti sono stati fermati dalla polizia schierata, anche con il lancio di un paio di lacrimogeni. Vennero quindi denunciati Ferretti e Marchei, ieri assolti perché durante il dibattimento non è stata raggiunta la prova della loro colpevolezza. Ferretti era già stato assolto a dicembre 2022 dal giudice Barbara Bondi Ciutti dall’accusa di aver organizzato un flash mob il 28 aprile 2021, anche in questo caso senza averne dato comunicazione alla Questura e aver violato l’orario del "coprifuoco" alle ore 22 in vigore all’epoca, contro il quale si era svolta la manifestazione.