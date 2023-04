Protesta per il cantiere fantasma: "Che senso ha?"

Una recinzione continua ad essere presente a corso Vittorio Emanuele senza ancora essere riusciti a capire di cosa si tratti, dato che risulta priva dell’apposita cartellonistica da cantiere. Probabilmente andrà ad accogliere l’ennesima gru. Fatto sta che i disagi non accennano a diminuire in quella zona della città. "Nel centralissimo corso Vittorio Emanuele campeggia da oltre un mese una recinzione fantasma che occupa circa 10 metri della strada – commenta il residente Ferdinando Castellani –, togliendo la possibilità di sostare sul lato opposto, a seguito del conseguente restringimento della carreggiata. Non è ben chiara la destinazione di tale recinzione, ma dovrebbe dedursi che serva per la collocazione di un’ennesima gru nel già asfissiato (dai cantieri) corso. Sembra davvero assurdo che venga consentita la recinzione di un ulteriore tratto di questa trafficatissima strada con così largo anticipo sui (presumibili) lavori edilizi da effettuare nel palazzo antistante".