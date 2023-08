Proteste del quartiere Bello Sguardo Sgariglia: "Qui asfalti indecenti"

Ci sono vie, nel quartiere Bello Sguardo Sgariglia, ai confini con San Benedetto, a monte della statale Adriatica, che sono malmesse a livello di manto stradale. La segnalazione arriva Alceste Aubert, ivi residente. "Ci aspettavamo un rifacimento dell’asfalto con la vecchia amministrazione, ma con la nuova temiamo non si intervenga perché impegnata in altre priorità cittadine. Siamo dimenticati pur pagando le tasse comunali come gli altri. Lungo le strade ci sono tombini otturati da fango e fogliame e non si vede nessuno a pulirli da anni. Il comitato di quartiere, purtroppo, è preso da altre cose personali e non può dedicarsi a guardare le mancanze dell’amministrazione. I cassonetti arancioni degli sfalci di dimensioni ridotte non sono sufficienti a contenere i rifiuti, poiché ogni abitazione ha un giardino. Per una città smart si dovrebbe pensare al compost con il contenitore fornito dal comune per poi porlo in giardino eliminando il bidone dell’umido, ma non si capisce quale politica ambientale stia attuando il comune di Grottammare". Alceste Aubert denuncia poi la perdita della ludoteca e del centro anziani nell’ex delegazione comunale e la Biblioteca che funziona solo di pomeriggio.