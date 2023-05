Proteste per gli allagamenti ad ogni temporale In via Valtesino scattano finalmente i lavori

Ieri mattina in via Valtesino, in zona Agraria a Porto d’Ascoli, su incarico della Ciip, la ditta incaricata ha dato il via ai lavori per evitare gli allagamenti che si registrano ad ogni temporale, com’è accaduto anche nei giorni scorsi. Le proteste dei residenti, di cui si è fatto portavoce Ercole Speca, in sintonia con i vertici del comitato di quartiere, hanno accelerato le attività, dopo i sopralluoghi eseguiti nei mesi scorsi dai tecnici che avevano riscontrato delle anomalie nei collegamenti. In via Valtesino, infatti, è presente un sistema di reti separate per le acque bianche e quelle nere. La rete delle acque bianche è stata collegata sulla linea principale delle acque nere di via Valtiberina con una tubatura in contropendenza e che limita lo smaltimento del sistema.

Sembra essere questa la causa degli allagamenti che adesso la Ciip sta correggendo. Ercole Speca ricorda che le soluzioni prospettate in fase di sopralluogo erano diverse e più costose, con la realizzazione di una nuova linea lungo tutta la via, ma auspica che i lavori in corso, alla fine, risolvano il problema che si protrae da una ventina di anni. Per saperlo ci sarà solo da attendere la prossima pioggia consistente.