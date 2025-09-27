Protezione Civile da potenziare: sala operativa e centro tecnologico

Maggiore sicurezza e maggiore operatività per la protezione civile di Grottammare che si doterà presto di una nuovissima sala riunioni, sala operativa e sala telecomunicazioni. L’amministrazione comunale, infatti, si è aggiudicata un bando regionale ottenendo un contributo di 60 mila euro a fronte di un progetto di 64.996,43 che sarà integrato con la compartecipazione del bilancio comunale per circa 5mila euro. Una struttura importante in grado di assicurare il coordinamento in caso di calamità naturali e fornire alla popolazione ogni forma di assistenza.

Il comune ha già acquisto i preventivi per l’acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche avanzate che comprendono: 8 postazioni di lavoro con computer fisso e telefono la cui postazione sarà completata da scrivanie, sedie e armadi. Vi saranno poi un generatore esterno di emergenza con gruppo elettrogeno insonorizzato, stampanti, impianto per videoconferenze, scaffali per magazzino, pannelli a led per la comunicazione con i cittadini. Tutto il materiale in arrivo sarà installato nel locale dell’attuale Centro Operativo Comunale (Coc), al piano terra dell’edificio della stazione di Grottammare.

Ma c’è di più. "Il nostro ufficio tecnico sta progettando un nuovo capannone da destinare alle manutenzioni, con deposito materiali, rimessa attrezzi ed uffici – affermano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore alla protezione civile e manutenzioni Bruno Talamonti – Nello stesso capannone è prevista un’ala dedicata esclusivamente alla Protezione Civile con sala Coc. Terminata la progettazione inizieremo a partecipare a bandi dedicati per la realizzazione della nuova struttura con annesso il Centro Operativo Comunale". Gli amministratori hanno poi aggiunto che tutto il nuovo materiale acquistato sarà possibile spostarlo e renderlo operativo dall’attuale sede alla nuova sala.

Marcello Iezzi