Protezione civile, ecco il nuovo gruppo di volontari

Presentato il nuovo gruppo di volontari e volontarie di Protezione civile di Monteprandone, che ha il suo Centro Operativo (Coc) nei locali della stazione ferroviaria di Centobuchi. "Il gruppo è finalmente operativo e presta il servizio, a supporto dell’Amministrazione comunale, a disposizione della Protezione Civile Regionale e Nazionale, in caso di eventi calamitosi per dare aiuto alle popolazioni coinvolte – afferma il sindaco Sergio Loggi – Il gruppo si è già adoperato per aiutare gli operai comunali nella messa in sicurezza delle strade a seguito della nevicata della settimana scorsa. Uomini e donne che offrono il loro tempo libero a favore della nostra comunità e per questo li ringrazio pubblicamente". Il primo cittadino, soddisfatto per il traguardo raggiunto, ringrazia anche alcune associazioni e aziende del territorio che, unitamente al Comune, hanno contribuito alle dotazioni tecniche di cui hanno bisogno gli operatori della Protezione civile: Canalibus con il suo responsabile Cesarino che è anche membro del nuovo sodalizio, Genny srl, la Farmacia Roncarolo, Eurocedibe, la Banca del Piceno e la Pro Loco.