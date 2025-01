Protezione civile, i volontari incontrano l’assessore Vesperini

I volontari di Protezione Civile della provincia tutti a San Benedetto. E’ accaduto venerdì sera sera presso la sede del Radioclub Piceno al Palariviera dove si è tenuto il corso regionale di protezione civile. L’evento ha visto la presenza di numerosi volontari provenienti da tutta la provincia, impegnati in una serata formativa dedicata alla sicurezza nelle attività di volontariato, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008. A rendere ancora più significativo l’incontro è stata la partecipazione del neo-assessore alla protezione civile del Comune di San Benedetto, Lorenzo Vesperini, in una delle sue prime uscite ufficiali nel nuovo incarico e nella sua nuova veste. Durante il suo intervento, l’assessore ha elogiato l’impegno dei volontari, sottolineando l’importanza della coesione, della sinergia e del legame tra i diversi gruppi di protezione civile. L’iniziativa è stata organizzata da punti di riferimento del sistema di protezione civile lungo il territorio come Iole Egidi mentre a coordinare i lavori è stato il formatore Andrea Sebastiani. Entrambi hanno saputo garantire una formazione approfondita e utile per i volontari presenti. A fare gli onori di casa è stato il presidente del Radio Club Piceno, Claudio Giacinto, che ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento. L’incontro ha rappresentato un momento importante non solo per la formazione tecnica, ma anche per il rafforzamento dei rapporti tra i gruppi di protezione civile, consolidando lo spirito di collaborazione alla base del loro lavoro.

Emidio Lattanzi