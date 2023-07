Protezione civile Il premio Pietro Pilota

Oltre 150 persone hanno partecipato all’Open Day del Radio Club Piceno i cui vertici, nelle ultime ore, hanno incontrato il ministro Francesco Lollobrigida per il progetto di sostegno agli apicoltori ’L’Ape Maia’. Durante l’evento hanno poi evidenziato le operazioni svolte negli ultimi mesi dai volontari del club, sia nell’ambito del sistema della Protezione Civile che nei servizi svolti per il territorio. Di fronte ad una platea composta, tra gli altri, dall’assessora provinciale Luciana Barlocci e dalla consigliera comunale Sabrina Merli, il presidente del Radio Club, Claudio Giacinto ha fatto il punto della situazione anticipando le attività dimostrative dei mezzi in forza all’associazione e dando vita ad una conferenza nel corso della quale sono stati premiati quattro volontari per l’impegno messo in campo negli ultimi anni. Il riconoscimento in questione è intitolato al professor Pietro Pilota, una delle colonne del Radio Club venuto a mancare pochi anni fa. Intanto i dati dell’associazione che conta circa 150 soci dei quali circa quaranta impegnati nelle operazioni di Protezione Civile. "Tra le varie attività nel corso del 2022 abbiamo svolto 12 servizi di safety e security, di cui otto casi a San Benedetto – ha spiegato il presidente Giacinto – quindici servizi di autoaddestramento, quattro eventi di promozione del volontariato, un importante esercitazione sul terremoto a Montemonaco". Giacinto ha quindi conferito il premio Pietro Pilota, insieme alla moglie e alle due figlie del compianto professore, a quattro volontari, uno per ognuno degli ultimi quattro anni. I riconoscimenti sono andati a Cristina Amabili per il 2020, a Riccardo Sciarra per il 2021, Alessandra Innocenzi per il 2022 e per l’anno in corso il premio è andato ad Ermanno Bassetti.