Protezione civile, nuovo pickup

A Monteprandone è arrivato il nuovo pickup della Protezione civile. Un mezzo fondamentale per garantire interventi rapidi e sicuri in caso di emergenze sul territorio. "Grazie al cofinanziamento della Regione Marche e il comune di Monteprandone, sezione di Protezione Civile, è stato acquistato il nuovo veicolo, completo di attrezzature specifiche come radio, lampeggianti, faro cerca persona, verricello, pronto a supportare gli operatori della Protezione Civile in tutte le operazioni di emergenza – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi - Un grande ringraziamento alla struttura della Protezione civile comunale, ai dipendenti comunali e agli uffici".