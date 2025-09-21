Protezione civile, primo campo scuola per ventidue ragazzi

Per la prima volta si è svolto a Comunanza il campo scuola ‘Anch’io sono la Protezione Civile’, progetto promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento di Protezione Civile. Il gruppo comunale di Protezione Civile di Comunanza, seguendo le linee guida nazionali, ha accolto 22 ragazzi dai 10 ai 14 anni, impegnati in un’intensa esperienza formativa con permanenza h24.

Vita da campo: notti in tenda ministeriale con brandine e sacchi a pelo, sveglia militare, colazione e alzabandiera. Poi via alle lezioni di protezione civile e agli incontri quotidiani con le istituzioni: carabinieri, Forestale, Polizia, Croce Rossa e vigili del fuoco.

Le attività sono state tantissime: simulazione di ricerca persona dispersa con drone, uso del modulo AIB (anti-incendio boschivo), esercitazioni con la pompa idrovora, escursioni al Lago di Comunanza e a Montemonaco, dimostrazioni di telegrafo e alfabeto Morse insieme agli amici dell’Associazione Radioamatori Italiani.

Non sono mancati tornei, giochi di squadra e serate intorno al fuoco della Protezione Civile, tra musica, racconti e resoconti della giornata. "Sono stati giorni impegnativi ma gratificanti – racconta il coordinatore tecnico –. I ragazzi hanno rispettato le regole del campo, compresa quella più difficile: cellulari vietati per tutta la durata. Hanno vissuto una vera simulazione di gestione dell’emergenza, dimostrando maturità e spirito di squadra".

