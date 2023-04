Protocollista da impiegare nel comune di Amandola

Avviso pubblico per avviamento a selezione L.6899 art.1, co.1 per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale (30 ore) di un protocollista, Cat. A1 liv. Iniziale, Primo 1° “Digit” della Classificazione Professioni Istat 2011 Codice 4 “Professioni esecutive nel lavoro di ufficio”, da destinare presso il Comune di Amandola. Il protocollista si occuperà della gestione della posta in arrivo ed in partenza, consegna della corrispondenza presso ufficio postale di competenza, predisposizione di atti e di provvedimenti mediante utilizzo del software gestionale fogli elettronici e sistemi di videoscrittura esecuzione e controllo dei processi per la codifica immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete, notificazione, catalogazione e archiviazione di atti, raccolta attività di collaborazione con gli altri uffici comunali nei limiti della professionalità richiesta. Per ogni informazione di dettaglio e per le modalità di partecipazione il link di riferimento è il seguente: https:www.regione.marche.itRicercaBandiid_327906859. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo.