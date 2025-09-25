Protocollo Art Bonus: "Cultura e ricostruzione. Un patto di civiltà per le nostre terre"

"Questo è un patto di civiltà e di amore per una terra, l’Italia, e per luoghi come il cratere e le Marche che hanno saputo dimostrare grande volontà e consapevolezza. Non c’è modo migliore per dimostrare che sappiamo cos’è il terremoto, ma siamo più forti del terremoto". Lo ha detto ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, presente in Pinacoteca per la firma del Protocollo d’intesa sull’Art Bonus, posta sul documento insieme al commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, al presidente di Ales Fabio Tagliaferri. L’accordo mira a promuovere l’Art Bonus, lo strumento fiscale che consente di sostenere con erogazioni liberali la cultura, rafforzando la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali pubblici, degli istituti e dei luoghi della cultura, e delle strutture dedicate allo spettacolo senza fini di lucro. "Il rapporto tra pubblico e privato attraverso la leva dell’Art Bonus si è dimostrato uno strumento efficace non solo in contesti critici" ha aggiunto Giuli. Castelli ha ricordato l’impatto dei 35 terremoti tra il 2016 e il 2017: oltre 35.000 beni mobili messi in salvo, 5.200 edifici vincolati e circa 3.000 chiese danneggiate. "La ricostruzione non è solo risarcimento: vogliamo rendere i luoghi sicuri, tutelare il patrimonio e valorizzare la nostra identità culturale. "Il protocollo permette di diffondere l’Art Bonus, realizzare cantieri modello e promuovere mostre che raccontino la resilienza delle comunità", ha spiegato, ricordando l’esperienza della cattedrale di San Benedetto a Norcia. Tagliaferri ha aggiunto: "Ales, oggi pienamente al servizio dello Stato, sostiene questo protocollo nell’interesse della ricostruzione post-sisma. L’esperienza di Amatrice, dove la Chiesa di San Francesco è stata interamente restaurata grazie all’Art Bonus, dimostra come pubblico e privato possano collaborare per tutelare il patrimonio culturale".

Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza dell’intesa: "Siamo felici di siglare qui ad Ascoli un accordo per il rilancio del patrimonio artistico e culturale delle aree colpite dal sisma. Questo protocollo valorizza non solo i beni materiali, ma anche il tessuto sociale e culturale, offrendo nuove opportunità economiche attraverso la cultura e l’arte, favorendo la ripopolazione dei nostri borghi e il rilancio dei territori feriti". L’Art Bonus, introdotto nel 2014, è un credito d’imposta destinato a chi effettua erogazioni liberali per la cultura e lo spettacolo, favorendo la partecipazione di cittadini e imprese al sostegno dei beni culturali, alla loro manutenzione, protezione e restauro, e alla realizzazione di nuove strutture o al potenziamento di quelle esistenti.

Peppe Ercoli