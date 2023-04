Prova a rubare un monopattino Arrestato ragazzo di 19 anni

I monopattini elettrici sempre più oggetto del desiderio dei ragazzi e c’è chi decide perfino di rubarne uno, finendo agli arresti. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nella zona del centro commerciale L’Orologio di Grottammare, dove un giovane di 19 anni, di San Benedetto, che aveva appena rubato un monopattino elettrico del valore di 1.500 euro, è finito agli arresti per furto aggravato. Il monopattino, di proprietà di un trentunenne del luogo, era stato lasciato nel parcheggio del centro commerciale chiuso con un lucchetto. Quando il proprietario, uscendo dall’attività, si è accorto che il giovane stava armeggiando attorno al monopattino, pronto per partire, ha subito chiamato i carabinieri tramite il numero di emergenza 112 e poi si è messo all’inseguimento del ladro, seppur per un breve tratto. Poco dopo è arrivata la pattuglia del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri di San Benedetto i cui militari, dopo aver raccolto le prime indicazioni dal derubato, si sono messi alla ricerca del giovane, rintracciandolo nel centro di Grottammare. Il diciannovenne è stato fermato e condotto in caserma. Dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza poste nel parcheggio del centro commerciale e dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato tratto in arresto e condotto subito ai domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Fermo. Il monopattino è stato subito restituito al proprietario e già ieri il Tribunale di Fermo ha confermato la custodia cautelare nei confronti del diciannovenne.