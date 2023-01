Prova la truffa nel calzaturificio

Fingendosi un altro, si era recato in un calzaturificio e aveva cercato di acquistare con l’inganno una partita di scarpe, ma il raggiro era stato scoperto dai carabinieri e il truffatore era finito nei guai. Per motivo un pregiudicato di 52 anni originario di Napoli è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo. L’uomo, al termine del processo, è stato condannato a due anni e due mesi per tentata truffa e sostituzione di persona. Il 52enne si era presentato in un calzaturificio di Montegranaro, ordinando uno stock di un centinaio di scarpe di pregio per un valore complessivo superiore ai seimila euro. Per l’acquisto, però, aveva fornito le generalità e la partita iva di un commerciante della provincia di Potenza ignaro del tentativo di truffa. Quando il titolare del calzaturificio aveva voluto approfondire la conoscenza, il 52enne si era dato alla fuga, quindi per lui erano scattate le denunce sia da parte dell’imprenditore, che del titolare della partita iva, che era stato nel frattempo avvisato dal titolare del calzaturificio. I militari dell’Arma, con un’indagine lampo, avevano identificato il malvivente.