Prove dei figuranti a Monticelli

Non potevano mancare le sorprese nemmeno in merito al corteo storico. Per la prima volta, infatti, le prove generali dei figuranti non si svolgeranno al campo dei giochi, bensì al velodromo di Monticelli. La settimana della giostra, infatti, lo Squarcia non verrà messo a disposizione, perché sarà oggetto di manutenzione. Di qui, la decisione del coreografo Mirko Isopi di cambiare location, visto che anticipare le prove di una settimana sarebbe stato inutile in virtù del fatto che non avrebbero partecipato musici e sbandieratori, alle prese con gli ultimi allenamenti prima delle gare cittadine previste nel weekend. Prove generali dei figuranti, dunque, il 5 luglio alle 21 a Monticelli. Prima, però, ci sarà un’altra sessione di prove, quelle rivolte ai singoli sestieri, giovedì sera sempre alle 21 al pattinodromo. La sera della Quintana, il corteo storico seguirà un percorso inedito. A causa dei cantieri da piazza del Popolo si svolterà su via del Trivio, poi piazza Roma, piazza Arringo e da viale De Gasperi si arriverà al campo. Castel di Lama, che da quest’anno farà parte del corteo della Quintana, non debutterà nell’edizione di luglio, bensì in quella di agosto.

m.p.