Prove libere dei cavalieri Si replica ad aprile

Tempi subito competitivi e clima da gara. Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere dei cavalieri della Quintana, a quattro mesi dalla giostra in notturna di luglio. Nel corso del weekend, infatti, si sono svolti i test, a porte chiuse, durante i quali tutti i sestieri hanno avuto la possibilità di saggiare il campo dei giochi per un’oretta. In pista i cavalieri titolari e, in alcuni casi, anche le riserve. "È stato un fine settimana molto importante, perché i cavalieri hanno dimostrato di essere tutti in splendida forma – commenta il responsabile della pista, Maurizio Celani –. Aver aggiunto delle sessioni di prova in più è servito molto ai sestieri per avvicinarsi al meglio alle due giostre del 2023. Inoltre, il campo era in condizioni perfette, nonostante la pioggia caduta in abbondanza nell’ultima settimana. Siamo soddisfatti per come sono andate le cose e alcuni cavalieri hanno già fatto registrare tempi molto competitivi". Sabato mattina hanno provato Nicholas Lionetti della Piazzarola, Massimo Gubbini di Porta Tufilla e Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio. Ieri, invece, spazio al debuttante Lorenzo Savini (nella foto) per Porta Maggiore, Luca Innocenzi di Porta Solestá e Lorenzo Melosso di Porta Romana. La prossima sessione di prove libere, sempre a porte chiuse, andrà in scena i primi di aprile, anche se l’attesa sarà tutta per le successive prove di maggio, che si svolgeranno in concomitanza con le visite veterinarie.

Matteo Porfiri