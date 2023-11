Provincia: attestati agli studenti

Si concludono i progetti Erasmus Circleconomy e PicenoNet for Mobility 2021, promossi dalla Provincia di Ascoli, che hanno dato la possibilità a 230 studenti delle scuole superiori del territorio di vivere un’esperienza di mobilità all’estero in diverse nazioni europee, tra cui Austria, Francia, Irlanda, Ungheria, Spagna, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca e Lituania. Nella giornata conclusiva in rappresentanza del Presidente Loggi, il Consigliere provinciale Daniele Tonelli si è congratulato per il successo dei due progetti che hanno permesso ai partecipanti di sviluppare competenze linguistiche e professionali in contesti lavorativi esteri dinamici e qualificati. "Voi giovani siete il futuro del nostro territorio– ha dichiarato il Consigliere – l’erasmus è un’esperienza positiva e fruttuosa che ha consentito a centinaia di giovani di ampliare le loro prospettive lavorative". Gli studenti che hanno partecipato alla mobilità hanno condiviso le loro esperienze attraverso video e foto.