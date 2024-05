Provincia, caos post dimissioni. I consiglieri Pd: "Rischio dissesto,. Loggi ha abbandonato la nave"

A pochi giorni dalle dimissioni del presidente Sergio Loggi non si placano le polemiche sulla Provincia. Ad attaccare l’ex ‘numero uno’ di palazzo San Filippo sono i quattro consiglieri provinciali del Pd Serena Silvestri, Isabella Bosano, Stefano Novelli e Giovanni Borraccini. Quest’ultimo, tra l’altro, è il vicepresidente. "Se inizialmente ci è parsa incomprensibile la scelta delle dimissioni – scrivono i consiglieri –, oggi ne comprendiamo i motivi. Solo adesso, infatti, siamo venuti a conoscenza della deliberazione della Corte dei conti. Apprendiamo che gli obiettivi di strutturale risanamento finanziario non possono considerarsi raggiunti con la conseguenza che deve darsi corso alla procedura del cosiddetto dissesto guidato. Loggi si è dimesso senza comunicare nulla di tale situazione ai consiglieri provinciali, anzi dando rassicurazioni su una possibile uscita dal predissesto. Noi del Pd siamo rimasti attoniti, amareggiati per quanto accaduto, e all’oscuro di tutto. Mai un’informativa al consiglio da parte del Presidente e abbiamo appreso soltanto un giorno dopo dell’arrivo della deliberazione della Corte dei conti. Un fulmine a cielo sereno che ha visto peraltro il presidente abbandonare la nave, un atto gravissimo. Che tra l’altro mette ancora più in difficoltà tutto l’ente e anche soprattutto i suoi dipendenti. Noi la nave non la abbandoniamo – proseguono i consiglieri del Pd –. Non possiamo non garantire l’efficienza dell’ente per i servizi ai cittadini e per gli stessi dipendenti. Abbiamo dimostrato la nostra responsabilità votando gli atti politici all’ultimo consiglio provinciale. Pertanto, riaffermiamo con forza la nostra responsabilità e disponibilità rimanendo al nostro posto al servizio dei cittadini e al servizio della comunità Picena".

Matteo Porfiri