Provincia: conti in rosso "Devastante situazione"

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione 1252023PRSP del 29 giugno, pubblicata pochi giorni fa, ha messo in luce "la devastante situazione economico-finanziaria della Provincia di Ascoli Piceno". Ne ha dato notizia il Comitato per l’Ambiente soffermandosi in maniera particolareggiata su quelle che sono le critiche che la Corte dei conti ha mosso nei confronti dell’ente ascolano.

Ad iniziare dalla "non genuina" determinazione e rappresentazione dei saldi di bilancio (che già di per sé costituisce inadempimento agli obblighi del piano) e "la perdurante presenza di reiterati fattori di squilibrio strutturale", desumibili dalla commisurazione e la determinazione delle tempistiche di ripiano del disavanzo "secondo modalità divergenti da quelle consentite dalla legge". Per il Comitato per l’Ambiente in base al pronunciamento della Corte dei Conti sono emersi "dubbi sulla congrua e corretta determinazione dell’importo accantonato al Fcde", ma anche "la non corretta movimentazione dell’accantonamento al Fal". All’indice pure "il mancato inserimento del Fgdc tra le quote accantonate del risultato di amministrazione rendicontato a consuntivo dell’esercizio 2021". La Corte dei conti delle Marche si è soffermata inoltre sulla "la persistenza di forti dubbi in ordine alla congruità dell’importo accantonato a copertura delle passività potenzialmente derivanti dai contenziosi pendenti".

Evidenziata anche "la presenza di perplessità in ordine alla corretta ricognizione e movimentazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione". Nel mirino, inoltre, il "costante andamento negativo degli equilibri di bilancio, soprattutto quelli di parte corrente, "il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale P1, P4 e P5, i sensibili scostamenti tra previsioni assestate di bilancio e risultati di gestione rendicontati". Attenzione è stata posta anche al mantenimento nel bilancio della Provincia di Ascoli di "un cospicuo importo di residui attivi di elevata anzianità e dubbia esigibilità; l’applicazione di quote di avanzo (accantonato, vincolato e destinato) in misura superiore a quella consentita dalla legge".

Infine la nota del Comitato per l’Ambiente basata sul pronunciamento della Corte dei conti delle Marche pone l’attenzione sulla "persistenza anche a consuntivo 2021 di fortissime tensioni di cassa, evidenziate dall’ingente importo delle giacenze vincolate non ricostituite eo di anticipazioni di tesoreria solo formalmente restituite al termine dell’esercizio".